Optimismus in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,53 Prozent fester bei 18 262,34 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 91,489 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,339 Prozent auf 18 228,58 Punkte an der Kurstafel, nach 18 166,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 323,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 188,05 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,440 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 18 486,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der SDAX mit 18 475,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 702,01 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 10,93 Prozent auf 59,90 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 4,45 Prozent auf 61,00 EUR), Basler (+ 3,51 Prozent auf 22,10 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,33 Prozent auf 24,85 EUR) und secunet Security Networks (+ 3,05 Prozent auf 203,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil NORMA Group SE (-6,34 Prozent auf 17,14 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,22 Prozent auf 29,02 EUR), Vossloh (-4,09 Prozent auf 55,15 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,01 Prozent auf 30,28 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-2,87 Prozent auf 66,05 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 212 754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,185 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at