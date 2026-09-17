Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
|SDAX-Kursentwicklung
|
17.09.2026 17:58:48
Optimismus in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen
Der SDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,53 Prozent fester bei 18 262,34 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 91,489 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,339 Prozent auf 18 228,58 Punkte an der Kurstafel, nach 18 166,95 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 323,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 188,05 Zählern.
SDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,440 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 18 486,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der SDAX mit 18 475,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 702,01 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 10,93 Prozent auf 59,90 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 4,45 Prozent auf 61,00 EUR), Basler (+ 3,51 Prozent auf 22,10 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,33 Prozent auf 24,85 EUR) und secunet Security Networks (+ 3,05 Prozent auf 203,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil NORMA Group SE (-6,34 Prozent auf 17,14 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,22 Prozent auf 29,02 EUR), Vossloh (-4,09 Prozent auf 55,15 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,01 Prozent auf 30,28 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-2,87 Prozent auf 66,05 EUR).
Die teuersten Konzerne im SDAX
Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 212 754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,185 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick
2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
|
17:58
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
15.09.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
10.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
08.09.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX klettert (finanzen.at)
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,90
|1,27%
|ASTA Energy Solutions
|60,80
|5,19%
|Basler AG
|21,95
|2,81%
|Carl Zeiss Meditec AG
|29,10
|-3,71%
|EVOTEC SE
|2,85
|1,28%
|FRIEDRICH VORWERK
|65,75
|-2,45%
|HAMBORNER REIT
|4,22
|0,12%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|78,10
|2,09%
|Mutares
|25,95
|0,58%
|NORMA Group SE
|17,12
|-5,62%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|59,55
|11,10%
|secunet Security Networks AG
|201,00
|1,82%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,10
|-2,71%
|Vossloh AG
|55,50
|-3,14%
|Wacker Neuson SE
|24,75
|3,56%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 262,34
|0,53%