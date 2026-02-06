CANCOM Aktie

CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX-Performance im Blick 06.02.2026 17:58:41

Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain

Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain

Am fünften Tag der Woche hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Letztendlich schloss der SDAX am Freitag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 17 896,08 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 95,360 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,433 Prozent auf 17 801,03 Punkte an der Kurstafel, nach 17 878,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 911,19 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 637,26 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,321 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 722,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 932,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wurde der SDAX mit 14 716,91 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,11 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Verve Group (+ 5,18 Prozent auf 1,34 EUR), PVA TePla (+ 4,64 Prozent auf 20,76 EUR), KSB SE (+ 3,72 Prozent auf 1 115,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,98 Prozent auf 117,40 EUR) und Siltronic (+ 2,96 Prozent auf 52,15 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Heidelberger Druckmaschinen (-5,16 Prozent auf 1,51 EUR), CANCOM SE (-4,02 Prozent auf 25,05 EUR), Nagarro SE (-3,34 Prozent auf 60,85 EUR), Alzchem Group (-2,31 Prozent auf 144,00 EUR) und Vossloh (-2,12 Prozent auf 83,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 208 668 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 9,978 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,90 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Vossloh AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Vossloh AG

mehr Analysen
27.11.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Vossloh Hold Warburg Research
31.10.25 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 143,40 -2,05% Alzchem Group AG
CANCOM SE 24,95 -3,85% CANCOM SE
Douglas AG 11,18 0,90% Douglas AG
Elmos Semiconductor 117,40 3,35% Elmos Semiconductor
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,55 -1,65% Heidelberger Druckmaschinen AG
KSB SE & Co. KGaA Vz. 1 110,00 6,22% KSB SE & Co. KGaA Vz.
Mutares 31,45 0,64% Mutares
Nagarro SE 60,95 -2,79% Nagarro SE
PVA TePla AG 20,70 4,02% PVA TePla AG
Schaeffler AG 10,33 -1,99% Schaeffler AG
Siltronic AG 51,95 4,61% Siltronic AG
Verve Group 1,31 1,79% Verve Group
Vossloh AG 82,80 -1,90% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 893,72 0,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen