Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain

Am fünften Tag der Woche hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Letztendlich schloss der SDAX am Freitag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 17 896,08 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 95,360 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,433 Prozent auf 17 801,03 Punkte an der Kurstafel, nach 17 878,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 911,19 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 637,26 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,321 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 722,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 932,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wurde der SDAX mit 14 716,91 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,11 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Verve Group (+ 5,18 Prozent auf 1,34 EUR), PVA TePla (+ 4,64 Prozent auf 20,76 EUR), KSB SE (+ 3,72 Prozent auf 1 115,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,98 Prozent auf 117,40 EUR) und Siltronic (+ 2,96 Prozent auf 52,15 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Heidelberger Druckmaschinen (-5,16 Prozent auf 1,51 EUR), CANCOM SE (-4,02 Prozent auf 25,05 EUR), Nagarro SE (-3,34 Prozent auf 60,85 EUR), Alzchem Group (-2,31 Prozent auf 144,00 EUR) und Vossloh (-2,12 Prozent auf 83,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 208 668 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 9,978 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,90 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

