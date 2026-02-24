Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus

Am Dienstag gewann der SDAX via XETRA schlussendlich 0,20 Prozent auf 17 886,86 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 95,498 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,232 Prozent auf 17 891,72 Punkte an der Kurstafel, nach 17 850,34 Punkten am Vortag.

Bei 18 019,81 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 860,56 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 18 302,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, lag der SDAX noch bei 16 053,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der SDAX noch bei 15 018,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 3,06 Prozent zu Buche. Bei 18 480,20 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 11,29 Prozent auf 142,00 EUR), SFC Energy (+ 9,64 Prozent auf 14,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,20 Prozent auf 52,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,09 Prozent auf 25,08 EUR) und Schaeffler (+ 3,52 Prozent auf 10,87 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Nagarro SE (-8,64 Prozent auf 57,10 EUR), adesso SE (-5,74 Prozent auf 57,50 EUR), HAMBORNER REIT (-5,17 Prozent auf 4,41 EUR), secunet Security Networks (-4,40 Prozent auf 186,80 EUR) und CANCOM SE (-3,96 Prozent auf 23,05 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX sticht die Verve Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 041 870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,921 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent an der Spitze im Index.

