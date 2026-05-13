Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsschluss.

Der SDAX verbuchte im XETRA-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,66 Prozent auf 18 216,69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 91,839 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,675 Prozent auf 18 219,48 Punkte an der Kurstafel, nach 18 097,33 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 065,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 338,94 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,18 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 270,11 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, bewegte sich der SDAX bei 17 840,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der SDAX mit 16 687,52 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,96 Prozent zu. Bei 18 717,19 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 15,43 Prozent auf 38,60 EUR), pbb (+ 12,45 Prozent auf 3,59 EUR), JOST Werke (+ 7,69 Prozent auf 56,00 EUR), SFC Energy (+ 7,33 Prozent auf 20,50 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,85 Prozent auf 87,75 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Carl Zeiss Meditec (-11,77 Prozent auf 25,34 EUR), EVOTEC SE (-10,63 Prozent auf 4,54 EUR), SMA Solar (-7,38 Prozent auf 55,85 EUR), adesso SE (-5,85 Prozent auf 53,10 EUR) und CANCOM SE (-4,30 Prozent auf 24,50 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 829 363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Ottobock mit 4,012 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at