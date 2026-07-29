Optimismus in Frankfurt: SDAX steigt am Nachmittag

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,53 Prozent stärker bei 18 633,68 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 88,633 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,208 Prozent höher bei 18 390,70 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 352,55 Punkten am Vortag.

Bei 18 390,70 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 649,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,74 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 927,03 Punkten auf. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 17 641,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der SDAX mit 17 777,87 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,36 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Shelly (+ 11,88 Prozent auf 65,00 EUR), MLP SE (+ 8,16 Prozent auf 8,09 EUR), SMA Solar (+ 7,96 Prozent auf 53,70 EUR), INDUS (+ 7,04 Prozent auf 29,65 EUR) und GFT SE (+ 6,40 Prozent auf 24,10 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Medios (-8,99 Prozent auf 11,14 EUR), ASTA Energy Solutions (-4,73 Prozent auf 52,40 EUR), PVA TePla (-3,97 Prozent auf 31,90 EUR), Basler (-2,05 Prozent auf 23,85 EUR) und Hypoport SE (-1,04 Prozent auf 80,95 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 701 293 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,583 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at