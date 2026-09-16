Südzucker Aktie
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
|SDAX im Fokus
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16.09.2026 15:58:58
Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne
Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,16 Prozent auf 18 156,54 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,894 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,206 Prozent höher bei 18 164,73 Punkten, nach 18 127,33 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 071,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 185,08 Punkten.
So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 18 633,51 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 18 423,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 630,94 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit LPKF Laser Electronics (+ 4,74 Prozent auf 12,15 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,93 Prozent auf 58,20 EUR), Basler (+ 3,83 Prozent auf 21,70 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,86 Prozent auf 66,55 EUR) und STO SE (+ 2,50 Prozent auf 102,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Vincorion (-5,69 Prozent auf 18,07 EUR), CANCOM SE (-2,83 Prozent auf 22,30 EUR), Grand City Properties (-2,64 Prozent auf 8,11 EUR), Südzucker (-2,23 Prozent auf 12,30 EUR) und Douglas (-1,86 Prozent auf 7,39 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im SDAX
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 311 901 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,194 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick
Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,95
|1,48%
|ASTA Energy Solutions
|61,00
|5,54%
|Basler AG
|21,95
|2,81%
|CANCOM SE
|22,45
|1,13%
|Douglas AG
|7,33
|-0,41%
|EVOTEC SE
|2,82
|0,21%
|FRIEDRICH VORWERK
|66,20
|-1,78%
|Grand City Properties S.A.
|8,00
|0,50%
|HAMBORNER REIT
|4,22
|0,24%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|77,50
|1,31%
|LPKF Laser & Electronics AG
|12,10
|1,26%
|Mutares
|26,10
|1,16%
|STO SE & Co. KGaA
|102,20
|0,20%
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|12,48
|0,81%
|Vincorion
|18,21
|0,14%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 265,48
|0,54%