Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

Am Montag springt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 2,44 Prozent auf 16 592,64 Punkte an. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 82,144 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 2,01 Prozent auf 15 872,38 Punkte an der Kurstafel, nach 16 197,98 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 15 733,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 628,52 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 850,34 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 23.12.2025, einen Stand von 16 806,75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wurde der SDAX mit 16 160,44 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 4,40 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 480,20 Punkte. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 9,04 Prozent auf 29,42 EUR), pbb (+ 8,98 Prozent auf 3,03 EUR), Ottobock (+ 8,68 Prozent auf 50,45 EUR), Stabilus SE (+ 7,84 Prozent auf 15,96 EUR) und Mutares (+ 6,77 Prozent auf 29,95 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Gerresheimer (-10,88 Prozent auf 19,25 EUR), EVOTEC SE (-1,75 Prozent auf 4,22 EUR), GFT SE (-1,69 Prozent auf 17,40 EUR), init innovation in traffic systems SE (-0,98 Prozent auf 40,50 EUR) und HAMBORNER REIT (-0,44 Prozent auf 4,50 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 548 152 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,086 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,24 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at