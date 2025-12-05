Formycon Aktie

WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8

Index im Fokus 05.12.2025 17:58:48

Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Gewinne

Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Gewinne

SDAX-Kurs am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Freitag tendierte der SDAX via XETRA schlussendlich 0,60 Prozent stärker bei 16 916,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 82,947 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,170 Prozent höher bei 16 845,09 Punkten, nach 16 816,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 16 836,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 007,15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,96 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 05.11.2025, den Wert von 16 092,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wurde der SDAX mit 16 528,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 934,14 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,82 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 183,63 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Alzchem Group (+ 7,43 Prozent auf 144,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,68 Prozent auf 39,04 EUR), NORMA Group SE (+ 3,24 Prozent auf 14,00 EUR), Salzgitter (+ 3,18 Prozent auf 37,60 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,15 Prozent auf 101,40 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SCHOTT Pharma (-8,01 Prozent auf 17,00 EUR), SMA Solar (-4,13 Prozent auf 34,82 EUR), Springer Nature (-3,72 Prozent auf 19,16 EUR), ProCredit (-3,35 Prozent auf 8,08 EUR) und Formycon (-3,11 Prozent auf 24,95 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 334 204 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,628 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen im Überblick
Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Formycon AGmehr Nachrichten

Analysen zu Formycon AGmehr Analysen

24.11.25 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
13.11.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
17.09.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 143,60 6,69% Alzchem Group AG
Elmos Semiconductor 100,40 2,55% Elmos Semiconductor
Formycon AG 25,40 -0,59% Formycon AG
HAMBORNER REIT 4,53 -0,66% HAMBORNER REIT
Mutares 28,10 0,54% Mutares
NORMA Group SE 14,06 3,99% NORMA Group SE
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 8,04 -3,83% ProCredit Holding AG & Co.KGaA
Salzgitter 37,64 4,04% Salzgitter
Schaeffler AG 7,64 4,09% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 16,94 -4,83% SCHOTT Pharma
SMA Solar AG 34,78 -3,76% SMA Solar AG
Springer Nature 19,10 -3,73% Springer Nature
Stabilus SE 20,70 0,49% Stabilus SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 38,64 5,23% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 905,70 0,53%

