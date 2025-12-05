Formycon Aktie
WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8
|Index im Fokus
|
05.12.2025 17:58:48
Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Gewinne
Am Freitag tendierte der SDAX via XETRA schlussendlich 0,60 Prozent stärker bei 16 916,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 82,947 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,170 Prozent höher bei 16 845,09 Punkten, nach 16 816,54 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 16 836,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 007,15 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,96 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 05.11.2025, den Wert von 16 092,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wurde der SDAX mit 16 528,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 934,14 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,82 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 183,63 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Alzchem Group (+ 7,43 Prozent auf 144,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,68 Prozent auf 39,04 EUR), NORMA Group SE (+ 3,24 Prozent auf 14,00 EUR), Salzgitter (+ 3,18 Prozent auf 37,60 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,15 Prozent auf 101,40 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SCHOTT Pharma (-8,01 Prozent auf 17,00 EUR), SMA Solar (-4,13 Prozent auf 34,82 EUR), Springer Nature (-3,72 Prozent auf 19,16 EUR), ProCredit (-3,35 Prozent auf 8,08 EUR) und Formycon (-3,11 Prozent auf 24,95 EUR).
Die teuersten SDAX-Konzerne
Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 334 204 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,628 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder
Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Formycon AGmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
05.12.25
|SDAX aktuell: SDAX startet im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|SDAX aktuell: SDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse Frankfurt: SDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Formycon AGmehr Analysen
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|143,60
|6,69%
|Elmos Semiconductor
|100,40
|2,55%
|Formycon AG
|25,40
|-0,59%
|HAMBORNER REIT
|4,53
|-0,66%
|Mutares
|28,10
|0,54%
|NORMA Group SE
|14,06
|3,99%
|ProCredit Holding AG & Co.KGaA
|8,04
|-3,83%
|Salzgitter
|37,64
|4,04%
|Schaeffler AG
|7,64
|4,09%
|SCHOTT Pharma
|16,94
|-4,83%
|SMA Solar AG
|34,78
|-3,76%
|Springer Nature
|19,10
|-3,73%
|Stabilus SE
|20,70
|0,49%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|38,64
|5,23%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|16 905,70
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.