Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Gewinne

Am Dienstag stieg der SDAX via XETRA zum Handelsende um 0,50 Prozent auf 18 374,71 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,565 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,143 Prozent auf 18 309,84 Punkte an der Kurstafel, nach 18 283,65 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 186,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 382,15 Punkten lag.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 18 511,25 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 21.04.2026, mit 18 131,02 Punkten bewertet. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 21.07.2025, mit 17 931,39 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,87 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 12,46 Prozent auf 16,70 EUR), Vincorion (+ 5,41 Prozent auf 18,30 EUR), Drägerwerk (+ 5,25 Prozent auf 96,30 EUR), PVA TePla (+ 4,79 Prozent auf 38,10 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 4,05 Prozent auf 61,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Ottobock (-3,63 Prozent auf 55,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,41 Prozent auf 27,78 EUR), Südzucker (-2,05 Prozent auf 11,44 EUR), HelloFresh (-1,59 Prozent auf 3,65 EUR) und Ströer SE (-1,56 Prozent auf 35,34 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 236 552 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,679 Mrd. Euro macht die Ottobock-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,85 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at