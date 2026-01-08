Optimismus in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester

So bewegt sich der SDAX am vierten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent fester bei 18 035,71 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94,719 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,035 Prozent auf 18 008,53 Punkte an der Kurstafel, nach 18 002,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 035,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 001,83 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 3,43 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wurde der SDAX mit 16 879,00 Punkten berechnet. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 08.10.2025, mit 17 399,21 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, wies der SDAX einen Stand von 13 883,84 Punkten auf.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit PVA TePla (+ 8,46 Prozent auf 26,14 EUR), Siltronic (+ 5,28 Prozent auf 56,80 EUR), EVOTEC SE (+ 2,00) Prozent auf 6,42 EUR), Springer Nature (+ 1,87 Prozent auf 18,56 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1,45 Prozent auf 8,37 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,51 Prozent auf 23,50 EUR), KSB SE (-1,43 Prozent auf 1 035,00 EUR), SMA Solar (-1,43 Prozent auf 37,34 EUR), Medios (-1,18 Prozent auf 15,06 EUR) und HelloFresh (-1,01 Prozent auf 5,71 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 65 055 Aktien gehandelt. Mit 8,187 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,10 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at