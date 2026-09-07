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SDAX-Entwicklung 07.09.2026 09:28:53

Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus

Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am ersten Tag der Woche fort.

Um 09:11 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent nach oben auf 18 752,72 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,265 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,054 Prozent auf 18 744,22 Punkte an der Kurstafel, nach 18 734,04 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 737,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 769,46 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 18 659,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 433,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Wert von 16 528,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,05 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 5,65 Prozent auf 194,60 EUR), secunet Security Networks (+ 4,98 Prozent auf 189,80 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,19 Prozent auf 64,60 EUR), SMA Solar (+ 2,91 Prozent auf 58,30 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 2,63 Prozent auf 13,65 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Grand City Properties (-2,24 Prozent auf 9,16 EUR), HelloFresh (-1,86 Prozent auf 2,75 EUR), TeamViewer (-1,53 Prozent auf 6,75 EUR), SCHOTT Pharma (-1,30 Prozent auf 22,75 EUR) und Südzucker (-1,27 Prozent auf 12,46 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 104 219 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,176 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,89 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,65 0,64% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 64,20 3,88% ASTA Energy Solutions
Grand City Properties S.A. 9,14 -1,72% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,23 -0,47% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,70 -3,12% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 76,60 -0,65% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 13,65 3,02% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,40 0,40% Mutares
OHB SE 194,40 5,19% OHB SE
SCHOTT Pharma 22,75 -1,09% SCHOTT Pharma
secunet Security Networks AG 192,00 6,67% secunet Security Networks AG
SMA Solar AG 56,30 -0,27% SMA Solar AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,52 0,00% Südzucker AG (Suedzucker AG)
TeamViewer 6,64 -3,49% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 727,93 -0,03%

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