Dermapharm Aktie
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
|SDAX-Marktbericht
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02.10.2026 09:28:57
Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone
Am Freitag klettert der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,50 Prozent auf 18 268,92 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 92,905 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,372 Prozent auf 18 246,28 Punkte an der Kurstafel, nach 18 178,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 240,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 270,80 Punkten.
SDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,489 Prozent aufwärts. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 02.09.2026, mit 18 458,97 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 229,17 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17 270,16 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,26 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell KWS SAAT SE (+ 4,48 Prozent auf 72,30 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,43 Prozent auf 16,60 EUR), HORNBACH (+ 3,23 Prozent auf 86,40 EUR), secunet Security Networks (+ 3,01 Prozent auf 257,00 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 1,70 Prozent auf 59,80 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen PNE (-2,10 Prozent auf 7,00 EUR), EVOTEC SE (-1,98 Prozent auf 2,97 EUR), Deutsche Euroshop (-1,71 Prozent auf 17,26 EUR), Dermapharm (-1,17 Prozent auf 38,00 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,64 Prozent auf 31,00 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 51 721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,229 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus
Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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