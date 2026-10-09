Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der SDAX hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag springt der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 1,00 Prozent auf 18 000,87 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,569 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,506 Prozent auf 17 912,94 Punkte an der Kurstafel, nach 17 822,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 17 912,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 000,87 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 1,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 560,24 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der SDAX bei 18 074,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der SDAX bei 17 561,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,72 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 4,61 Prozent auf 6,92 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,27 Prozent auf 14,65 EUR), secunet Security Networks (+ 4,25 Prozent auf 257,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,11 Prozent auf 25,82 EUR) und GFT SE (+ 4,09 Prozent auf 26,70 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen SCHOTT Pharma (-3,65 Prozent auf 23,75 EUR), SMA Solar (-0,26 Prozent auf 57,80 EUR), 1&1 (-0,22 Prozent auf 22,95 EUR), HUGO BOSS (-0,16 Prozent auf 37,84 EUR) und Shelly (-0,15 Prozent auf 65,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 90 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,220 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SDAX-Fundamentaldaten

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 8,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at