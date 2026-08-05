Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent höher bei 18 723,26 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,632 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 732,28 Zählern und damit 0,498 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 639,43 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 717,24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 747,57 Zählern.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,42 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 18 539,82 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 18 182,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der SDAX auf 17 186,06 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,88 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit SMA Solar (+ 3,22 Prozent auf 56,10 EUR), EVOTEC SE (+ 2,44 Prozent auf 3,53 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,40 Prozent auf 29,88 EUR), SFC Energy (+ 1,98 Prozent auf 20,60 EUR) und Springer Nature (+ 1,93 Prozent auf 18,98 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil 1&1 (-1,78 Prozent auf 18,76 EUR), STO SE (-1,21 Prozent auf 97,60 EUR), MLP SE (-1,03 Prozent auf 7,70 EUR), Grand City Properties (-0,82 Prozent auf 9,69 EUR) und KWS SAAT SE (-0,70 Prozent auf 71,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 63 979 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,723 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SDAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at