HAMBORNER REIT Aktie
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
|SDAX-Performance
|
05.08.2026 09:29:14
Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent höher bei 18 723,26 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,632 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 732,28 Zählern und damit 0,498 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 639,43 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 717,24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 747,57 Zählern.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,42 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 18 539,82 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 18 182,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der SDAX auf 17 186,06 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,88 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit SMA Solar (+ 3,22 Prozent auf 56,10 EUR), EVOTEC SE (+ 2,44 Prozent auf 3,53 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,40 Prozent auf 29,88 EUR), SFC Energy (+ 1,98 Prozent auf 20,60 EUR) und Springer Nature (+ 1,93 Prozent auf 18,98 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil 1&1 (-1,78 Prozent auf 18,76 EUR), STO SE (-1,21 Prozent auf 97,60 EUR), MLP SE (-1,03 Prozent auf 7,70 EUR), Grand City Properties (-0,82 Prozent auf 9,69 EUR) und KWS SAAT SE (-0,70 Prozent auf 71,30 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf
Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 63 979 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,723 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
SDAX-Fundamentaldaten
In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.
|
05.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
20.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
17.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
08.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu HAMBORNER REIT
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|20.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|18.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|26.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|07.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|19,84
|0,10%
|EVOTEC SE
|3,50
|1,10%
|Grand City Properties S.A.
|9,62
|1,48%
|HAMBORNER REIT
|4,37
|0,69%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|71,60
|0,56%
|MLP SE
|7,76
|-0,39%
|Mutares
|27,05
|0,56%
|SFC Energy AG
|20,45
|-0,24%
|SMA Solar AG
|54,35
|-0,82%
|Springer Nature
|20,15
|2,08%
|STO SE & Co. KGaA
|95,90
|-0,21%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|29,60
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 659,63
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.