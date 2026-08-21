HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Kursentwicklung
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21.08.2026 09:28:40
Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen
Am Freitag geht es im SDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 18 503,62 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 94,314 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,339 Prozent auf 18 560,38 Punkte an der Kurstafel, nach 18 497,60 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 560,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 496,04 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des SDAX
Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 0,857 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 21.07.2026, den Wert von 18 361,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, notierte der SDAX bei 18 503,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, wurde der SDAX auf 17 018,09 Punkte taxiert.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,61 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit tonies (+ 2,41 Prozent auf 11,92 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2,07 Prozent auf 59,20 EUR), Deutsche Euroshop (+ 1,52 Prozent auf 18,72 EUR), Mutares (+ 1,32 Prozent auf 26,85 EUR) und PNE (+ 1,27 Prozent auf 7,20 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Fielmann (-7,06 Prozent auf 38,85 EUR), Springer Nature (-1,47 Prozent auf 20,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,18 Prozent auf 31,76 EUR), Basler (-1,11 Prozent auf 22,20 EUR) und STO SE (-0,95 Prozent auf 94,10 EUR).
Die teuersten Unternehmen im SDAX
Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 64 210 Aktien gehandelt. Mit 4,913 Mrd. Euro macht die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SDAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,33 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Euroshop AG
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