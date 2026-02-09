Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montagmorgen fort.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,78 Prozent fester bei 18 033,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 95,356 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,512 Prozent auf 17 985,28 Punkte an der Kurstafel, nach 17 893,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 18 033,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 972,59 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der SDAX mit 18 118,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der SDAX mit 15 779,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, stand der SDAX bei 14 611,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,91 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell secunet Security Networks (+ 4,40 Prozent auf 213,50 EUR), Gerresheimer (+ 3,27 Prozent auf 26,50 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,05 Prozent auf 1,55 EUR), PVA TePla (+ 2,99 Prozent auf 21,38 EUR) und Alzchem Group (+ 2,78 Prozent auf 148,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Energiekontor (-2,97 Prozent auf 35,90 EUR), Grand City Properties (-0,51 Prozent auf 9,72 EUR), Adtran Networks SE (-0,45 Prozent auf 22,20 EUR), pbb (-0,38 Prozent auf 4,22 EUR) und JOST Werke (-0,31 Prozent auf 64,90 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Klöckner-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 122 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9,798 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at