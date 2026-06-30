Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start mit Kursplus

Um 09:10 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 0,97 Prozent auf 18 101,65 Punkte an. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 86,269 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,506 Prozent stärker bei 18 017,69 Punkten, nach 17 927,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 101,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 006,50 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Wert von 19 192,97 Punkten. Der SDAX stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 16 389,79 Punkten. Der SDAX lag am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 17 563,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,30 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 3,98 Prozent auf 58,80 EUR), SFC Energy (+ 3,50 Prozent auf 20,70 EUR), GFT SE (+ 3,28 Prozent auf 22,05 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2,77 Prozent auf 66,80 EUR) und Alzchem Group (+ 2,35 Prozent auf 178,70 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil ATOSS Software (-1,59 Prozent auf 67,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,13 Prozent auf 26,30 EUR), Nagarro SE (-1,12 Prozent auf 75,05 EUR), HelloFresh (-1,07 Prozent auf 3,97 EUR) und TeamViewer (-0,68 Prozent auf 4,96 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Nagarro SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 47 713 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Springer Nature-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,783 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at