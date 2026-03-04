Optimismus in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,31 Prozent stärker bei 24 102,90 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,111 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,465 Prozent stärker bei 23 901,32 Punkten, nach 23 790,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 23 814,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 223,67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 2,40 Prozent nach. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 04.02.2026, den Stand von 24 603,04 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 04.12.2025, einen Wert von 23 882,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, lag der DAX bei 22 326,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,78 Prozent abwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. 23 601,11 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 5,17 Prozent auf 41,88 EUR), Infineon (+ 3,65 Prozent auf 43,20 EUR), Rheinmetall (+ 3,54 Prozent auf 1 636,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,85 Prozent auf 41,21 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,44 Prozent auf 47,89 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Bayer (-4,57 Prozent auf 36,56 EUR), adidas (-4,49 Prozent auf 140,50 EUR), Brenntag SE (-4,29 Prozent auf 47,07 EUR), Symrise (-3,06 Prozent auf 70,96 EUR) und Vonovia SE (-0,79 Prozent auf 26,51 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 3 606 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 195,098 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,69 Prozent.

