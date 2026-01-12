Optimismus in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags

Am Montag klettert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 18 139,96 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 96,312 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,082 Prozent auf 18 133,46 Punkte an der Kurstafel, nach 18 118,57 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 091,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 188,07 Punkten lag.

SDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, notierte der SDAX bei 16 863,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 124,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, den Wert von 13 788,43 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell DEUTZ (+ 5,16 Prozent auf 10,49 EUR), Verve Group (+ 3,64 Prozent auf 1,91 EUR), Siltronic (+ 3,20 Prozent auf 53,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,75 Prozent auf 47,80 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,74 Prozent auf 6,46 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-3,04 Prozent auf 35,10 EUR), Nagarro SE (-3,03 Prozent auf 68,90 EUR), HelloFresh (-2,80 Prozent auf 5,63 EUR), Kontron (-2,62 Prozent auf 24,52 EUR) und KSB SE (-2,39 Prozent auf 1 020,00 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 133 515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 8,646 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie weist mit 4,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 7,96 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at