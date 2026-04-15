Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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15.04.2026 12:27:03
Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittwochmittag
Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent höher bei 24 078,50 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,018 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,070 Prozent stärker bei 24 060,97 Punkten, nach 24 044,22 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 24 017,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 103,15 Einheiten.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 2,19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, stand der DAX bei 23 447,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bewegte sich der DAX bei 25 352,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wies der DAX einen Stand von 21 253,70 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,88 Prozent nach unten. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 2,76 Prozent auf 41,73 EUR), Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 1 508,60 EUR), Merck (+ 1,46 Prozent auf 118,25 EUR), Deutsche Börse (+ 1,14 Prozent auf 256,80 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,94 Prozent auf 38,65 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,26 Prozent auf 39,15 EUR), Airbus SE (-0,93 Prozent auf 171,24 EUR), MTU Aero Engines (-0,89 Prozent auf 332,40 EUR), Deutsche Bank (-0,89 Prozent auf 28,28 EUR) und GEA (-0,72 Prozent auf 61,70 EUR).
Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen
Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 931 444 Aktien gehandelt. Mit 174,330 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder
2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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