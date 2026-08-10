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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Index-Bewegung 10.08.2026 12:26:46

Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags

Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags

Der DAX befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

Am Montag klettert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 26 397,03 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,198 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,156 Prozent auf 26 360,44 Punkte an der Kurstafel, nach 26 319,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 26 314,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 416,36 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 10.07.2026, den Stand von 25 067,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der DAX bei 24 338,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Wert von 24 162,86 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,57 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 445,18 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 3,08 Prozent auf 63,99 EUR), Siemens Energy (+ 2,74 Prozent auf 157,74 EUR), QIAGEN (+ 2,24 Prozent auf 37,28 EUR), RWE (+ 1,46 Prozent auf 57,04 EUR) und adidas (+ 1,37 Prozent auf 166,30 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Brenntag SE (-2,00 Prozent auf 62,80 EUR), Rheinmetall (-1,69 Prozent auf 1 127,00 EUR), Beiersdorf (-1,65 Prozent auf 79,86 EUR), Deutsche Telekom (-1,48 Prozent auf 28,61 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,28 Prozent auf 75,34 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 846 047 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 213,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

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Beiersdorf AG 79,26 -2,10% Beiersdorf AG
Brenntag SE 63,02 -1,53% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 28,18 -2,69% Deutsche Telekom AG
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