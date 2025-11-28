Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent höher bei 3 581,01 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 554,358 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,051 Prozent stärker bei 3 565,18 Punkten, nach 3 563,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 562,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 586,96 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 4,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 718,15 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.08.2025, einen Stand von 3 743,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, stand der TecDAX noch bei 3 396,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,20 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 2,99 Prozent auf 74,15 EUR), 1&1 (+ 2,97 Prozent auf 24,25 EUR), United Internet (+ 2,30 Prozent auf 25,76 EUR), Bechtle (+ 2,12 Prozent auf 44,26 EUR) und Sartorius vz (+ 1,67 Prozent auf 249,50 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Nordex (-2,12 Prozent auf 25,88 EUR), HENSOLDT (-1,15 Prozent auf 68,90 EUR), AIXTRON SE (-0,97 Prozent auf 17,84 EUR), Siltronic (-0,54 Prozent auf 48,28 EUR) und Kontron (-0,50 Prozent auf 23,92 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 608 226 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,346 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

