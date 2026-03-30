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TecDAX-Performance 30.03.2026 12:27:07

Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

In Frankfurt stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent höher bei 3 354,48 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 497,240 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,207 Prozent schwächer bei 3 342,72 Punkten, nach 3 349,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 341,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 365,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der TecDAX auf 3 787,92 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 622,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, einen Stand von 3 651,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,44 Prozent abwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 3,20 Prozent auf 69,25 EUR), JENOPTIK (+ 2,47 Prozent auf 27,36 EUR), CANCOM SE (+ 1,73 Prozent auf 23,50 EUR), Ottobock (+ 0,95 Prozent auf 53,15 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 31,99 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,92 Prozent auf 47,50 EUR), EVOTEC SE (-2,72 Prozent auf 4,19 EUR), Siltronic (-2,00 Prozent auf 53,85 EUR), Eckert Ziegler (-1,78 Prozent auf 14,35 EUR) und Nemetschek SE (-1,78 Prozent auf 60,80 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 785 420 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 166,447 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,23 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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