Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

In Frankfurt stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent höher bei 4 109,49 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 559,765 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,038 Prozent stärker bei 4 106,09 Punkten, nach 4 104,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 4 103,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 120,55 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,617 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 837,11 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Stand von 4 125,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, stand der TecDAX noch bei 3 743,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,39 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 3,36 Prozent auf 7,24 EUR), SMA Solar (+ 2,50 Prozent auf 57,40 EUR), PVA TePla (+ 2,33 Prozent auf 30,76 EUR), Siltronic (+ 2,08 Prozent auf 81,10 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,81 Prozent auf 73,00 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen HENSOLDT (-0,94 Prozent auf 88,38 EUR), Drägerwerk (-0,90 Prozent auf 110,00 EUR), AIXTRON SE (-0,81 Prozent auf 36,79 EUR), EVOTEC SE (-0,77 Prozent auf 3,36 EUR) und Nemetschek SE (-0,56 Prozent auf 71,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 812 542 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,779 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at