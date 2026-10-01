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TecDAX-Performance 01.10.2026 15:58:54

Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

In Frankfurt stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent höher bei 4 005,98 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 559,751 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,022 Prozent schwächer bei 4 000,45 Punkten, nach 4 001,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 956,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 022,12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,905 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 4 024,85 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Stand von 3 889,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, stand der TecDAX noch bei 3 674,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,53 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 4,07 Prozent auf 6,40 EUR), Nemetschek SE (+ 3,30 Prozent auf 62,55 EUR), IONOS (+ 3,30 Prozent auf 32,54 EUR), PVA TePla (+ 2,92 Prozent auf 33,86 EUR) und Kontron (+ 2,13 Prozent auf 21,10 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen AIXTRON SE (-4,17 Prozent auf 36,34 EUR), Siltronic (-3,51 Prozent auf 78,45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,87 Prozent auf 27,12 EUR), SMA Solar (-2,17 Prozent auf 58,65 EUR) und Sartorius vz (-2,12 Prozent auf 253,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 230 425 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213,896 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,02 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 37,66 1,92% AIXTRON SE
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Kontron 20,90 1,46% Kontron
Nemetschek SE 61,75 1,31% Nemetschek SE
PVA TePla AG 34,74 0,46% PVA TePla AG
SAP SE 187,20 0,05% SAP SE
Sartorius AG Vz. 249,80 -0,16% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 80,30 0,88% Siltronic AG
SMA Solar AG 60,15 2,04% SMA Solar AG
TeamViewer 6,32 1,12% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,26 1,79% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 011,73 0,81%

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