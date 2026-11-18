Am Mittwoch steht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,62 Prozent im Plus bei 4 014,68 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 583,181 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,057 Prozent auf 3 992,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 990,04 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 992,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 028,42 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 4 015,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der TecDAX mit 4 051,96 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 416,46 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,77 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 7,80 Prozent auf 56,65 EUR), Drägerwerk (+ 6,27 Prozent auf 118,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,28 Prozent auf 49,22 EUR), AIXTRON SE (+ 3,67 Prozent auf 32,47 EUR) und Infineon (+ 3,17 Prozent auf 50,23 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Nemetschek SE (-2,79 Prozent auf 59,25 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,50 Prozent auf 33,54 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,15 Prozent auf 22,74 EUR), SMA Solar (-1,67 Prozent auf 46,04 EUR) und Nordex (-1,53 Prozent auf 38,58 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 041 878 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 240,927 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at