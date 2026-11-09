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XETRA-Handel im Fokus 09.11.2026 15:58:50

Optimismus in Frankfurt: So performt der DAX nachmittags

Optimismus in Frankfurt: So performt der DAX nachmittags

Der DAX notiert derzeit im Plus.

Um 15:42 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 1,33 Prozent auf 26 164,63 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,146 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,020 Prozent auf 25 815,30 Punkte an der Kurstafel, nach 25 820,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 189,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 793,06 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, betrug der DAX-Kurs 25 087,27 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der DAX bei 26 319,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23 569,96 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,62 Prozent zu. Bei 26 692,90 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 5,22 Prozent auf 48,15 EUR), Commerzbank (+ 4,76 Prozent auf 40,03 EUR), Siemens Energy (+ 4,17 Prozent auf 123,02 EUR), Airbus SE (+ 4,07 Prozent auf 204,35 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,19 Prozent auf 179,35 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Siemens Healthineers (-3,05 Prozent auf 43,30 EUR), HOCHTIEF (-2,74 Prozent auf 355,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,32 Prozent auf 41,25 EUR), Symrise (-2,16 Prozent auf 94,26 EUR) und Deutsche Börse (-1,69 Prozent auf 314,60 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 213 992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,935 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,32 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 178,50 3,42% adidas
Airbus SE 205,40 5,28% Airbus SE
Commerzbank 39,67 4,37% Commerzbank
Deutsche Börse AG 314,60 -1,56% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,10 0,69% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 41,01 -2,26% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 179,95 4,02% Heidelberg Materials
HOCHTIEF AG 360,60 -0,66% HOCHTIEF AG
Infineon AG 48,42 5,38% Infineon AG
SAP SE 211,15 0,84% SAP SE
Siemens Energy AG 124,16 6,48% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 43,08 -2,67% Siemens Healthineers AG
Symrise AG 94,40 -1,40% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,96 0,17% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,15 1,63% Vonovia SE

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