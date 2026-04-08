WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

XETRA-Handel im Fokus 08.04.2026 12:26:51

Optimismus in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Optimismus in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

So bewegt sich der LUS-DAX heute.

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 3,28 Prozent höher bei 23 990,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 23 228,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 244,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 23 656,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, bei 25 197,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, lag der LUS-DAX bei 19 645,00 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,34 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 10,83 Prozent auf 163,74 EUR), Infineon (+ 10,43 Prozent auf 42,26 EUR), Siemens (+ 9,45 Prozent auf 229,85 EUR), Commerzbank (+ 9,37 Prozent auf 34,43 EUR) und Heidelberg Materials (+ 8,75 Prozent auf 185,25 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Deutsche Börse (-2,81 Prozent auf 249,30 EUR), Brenntag SE (-1,42 Prozent auf 56,74 EUR), Hannover Rück (-1,32 Prozent auf 268,40 EUR), RWE (-1,02 Prozent auf 58,08 EUR) und BASF (-1,00 Prozent auf 51,41 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 755 726 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,69 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

