Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
XETRA-Handel im Fokus
|
08.04.2026 12:26:51
Optimismus in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell
Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 3,28 Prozent höher bei 23 990,50 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 23 228,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 244,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 23 656,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, bei 25 197,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, lag der LUS-DAX bei 19 645,00 Punkten.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,34 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 10,83 Prozent auf 163,74 EUR), Infineon (+ 10,43 Prozent auf 42,26 EUR), Siemens (+ 9,45 Prozent auf 229,85 EUR), Commerzbank (+ 9,37 Prozent auf 34,43 EUR) und Heidelberg Materials (+ 8,75 Prozent auf 185,25 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Deutsche Börse (-2,81 Prozent auf 249,30 EUR), Brenntag SE (-1,42 Prozent auf 56,74 EUR), Hannover Rück (-1,32 Prozent auf 268,40 EUR), RWE (-1,02 Prozent auf 58,08 EUR) und BASF (-1,00 Prozent auf 51,41 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 755 726 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,69 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
15:05
|EQS-HV: DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2026 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag auf Höhenflug (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels mit sattem Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsstart Gas (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit deutlichen Gewinnen (finanzen.at)
|
07.04.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Hannover Rück
|27.03.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|51,51
|-1,02%
|Beiersdorf AG
|77,26
|3,90%
|Brenntag SE
|56,90
|-1,56%
|Commerzbank
|34,80
|9,40%
|Deutsche Bank AG
|27,84
|7,18%
|Deutsche Börse AG
|250,60
|-2,64%
|Hannover Rück
|271,20
|0,07%
|Heidelberg Materials
|186,80
|8,29%
|Infineon AG
|42,81
|10,02%
|Porsche Automobil Holding SE
|32,88
|4,12%
|RWE AG St.
|58,26
|-0,61%
|SAP SE
|151,90
|3,62%
|Siemens AG
|233,00
|9,78%
|Siemens Energy AG
|165,50
|10,50%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|90,66
|5,79%
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen eröffnet stark -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. Die US-Börsen ziehen kräftig an. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.