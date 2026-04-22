WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

Index im Blick 22.04.2026 12:27:24

Optimismus in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochmittag

Optimismus in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochmittag

In Frankfurt ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Mittwoch steigt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,01 Prozent auf 24 198,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 24 389,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 154,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 22 212,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 807,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, notierte der LUS-DAX bei 21 465,00 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,50 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 2,19 Prozent auf 48,78 EUR), Brenntag SE (+ 1,89 Prozent auf 61,52 EUR), RWE (+ 1,41 Prozent auf 59,08 EUR), Beiersdorf (+ 1,39 Prozent auf 75,74 EUR) und Bayer (+ 1,33 Prozent auf 40,50 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-3,79 Prozent auf 27,70 EUR), Commerzbank (-2,81 Prozent auf 34,93 EUR), MTU Aero Engines (-2,66 Prozent auf 303,60 EUR), Zalando (-1,64 Prozent auf 22,75 EUR) und adidas (-1,52 Prozent auf 142,85 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 555 242 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 184,887 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

21.04.26 Commerzbank Outperform RBC Capital Markets
20.04.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital
16.04.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 Commerzbank Halten DZ BANK
17.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

