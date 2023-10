Optimismus in Frankfurt: So steht der SDAX mittags

Am Montag bewegt sich der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,14 Prozent höher bei 12 893,74 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 105,661 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,331 Prozent auf 12 918,45 Punkte an der Kurstafel, nach 12 875,77 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 12 994,03 Punkte, das Tagestief hingegen 12 887,10 Zähler.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der SDAX mit 13 324,21 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, den Wert von 13 401,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, den Wert von 10 522,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 6,70 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 13 880,68 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 980,54 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 3,06 Prozent auf 70,65 EUR), Grand City Properties (+ 2,79 Prozent auf 9,20 EUR), Bilfinger SE (+ 2,77 Prozent auf 33,34 EUR), AUTO1 (+ 2,67 Prozent auf 6,22 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 2,05 Prozent auf 21,94 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil MorphoSys (-3,72 Prozent auf 24,87 EUR), SUSE (-2,50 Prozent auf 12,47 EUR), Hypoport SE (-2,49 Prozent auf 125,10 EUR), Elmos Semiconductor (-2,19 Prozent auf 62,50 EUR) und ATOSS Software (-2,14 Prozent auf 191,80 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 384 930 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 9,965 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Die TRATON-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 8,21 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at