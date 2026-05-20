Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Kursplus

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent höher bei 3 921,67 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 532,200 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,353 Prozent auf 3 887,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3 901,04 Punkten am Vortag.

Bei 3 883,64 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 924,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 3,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 711,36 Punkten auf. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 20.02.2026, bei 3 721,50 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 20.05.2025, einen Wert von 3 870,38 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,21 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 940,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 5,85 Prozent auf 84,28 EUR), Siltronic (+ 4,08 Prozent auf 88,00 EUR), Infineon (+ 2,77 Prozent auf 66,43 EUR), AIXTRON SE (+ 2,68 Prozent auf 51,34 EUR) und JENOPTIK (+ 1,77 Prozent auf 42,62 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen IONOS (-2,46 Prozent auf 28,60 EUR), SAP SE (-1,57 Prozent auf 154,26 EUR), SMA Solar (-1,14 Prozent auf 60,65 EUR), ATOSS Software (-1,10 Prozent auf 80,60 EUR) und freenet (-1,06 Prozent auf 26,26 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 238 348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 172,635 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at