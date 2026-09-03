Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,63 Prozent fester bei 4 037,81 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 562,270 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,026 Prozent höher bei 4 013,76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 012,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 013,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 047,92 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 1,51 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 952,05 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, stand der TecDAX bei 4 185,73 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 3 614,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,41 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 3,41 Prozent auf 6,98 EUR), United Internet (+ 2,28 Prozent auf 27,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,76 Prozent auf 28,95 EUR), SAP SE (+ 1,72 Prozent auf 184,56 EUR) und freenet (+ 1,48 Prozent auf 24,66 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-1,68 Prozent auf 81,00 EUR), Elmos Semiconductor (-1,18 Prozent auf 134,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,16 Prozent auf 32,50 EUR), Infineon (-0,74 Prozent auf 55,36 EUR) und QIAGEN (-0,71 Prozent auf 37,89 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 449 022 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 212,673 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,76 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at