10.03.2026 15:59:11
Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus
Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,38 Prozent höher bei 3 614,66 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 549,833 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,652 Prozent auf 3 588,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 565,41 Punkten am Vortag.
Bei 3 588,66 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 657,74 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 10.02.2026, stand der TecDAX noch bei 3 651,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 568,51 Punkten auf. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 3 719,35 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,266 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Bei 3 510,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7,41 Prozent auf 31,88 EUR), AIXTRON SE (+ 6,29 Prozent auf 30,40 EUR), Infineon (+ 5,96 Prozent auf 41,27 EUR), Nordex (+ 5,50 Prozent auf 43,32 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,29 Prozent auf 53,50 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-13,91 Prozent auf 4,54 EUR), TeamViewer (-2,16 Prozent auf 4,61 EUR), SAP SE (-1,79 Prozent auf 168,80 EUR), Nagarro SE (-1,76 Prozent auf 52,95 EUR) und ATOSS Software (-1,68 Prozent auf 87,60 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 5 015 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 200,679 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
