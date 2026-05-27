Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus

Der TecDAX zeigt sich am dritten Tag der Woche kaum verändert.

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent stärker bei 4 067,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 561,241 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,300 Prozent auf 4 076,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 064,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 102,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 064,61 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,191 Prozent. Vor einem Monat, am 27.04.2026, wies der TecDAX 3 651,75 Punkte auf. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, bei 3 787,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 870,82 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,22 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 102,50 Punkte. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 5,34 Prozent auf 55,58 EUR), Bechtle (+ 2,48 Prozent auf 31,42 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,35 Prozent auf 15,69 EUR), QIAGEN (+ 2,02 Prozent auf 31,01 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,53 Prozent auf 35,15 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Siltronic (-4,53 Prozent auf 92,65 EUR), Nordex (-4,52 Prozent auf 40,58 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,16 Prozent auf 90,35 EUR), SMA Solar (-3,01 Prozent auf 66,00 EUR) und IONOS (-2,33 Prozent auf 26,88 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 965 618 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 180,364 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at