TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TecDAX-Kursentwicklung
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27.04.2026 15:58:24
Optimismus in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen am Montagnachmittag zu
Um 15:42 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0,09 Prozent auf 3 667,55 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 509,491 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,404 Prozent stärker bei 3 679,10 Punkten, nach 3 664,30 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 705,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 662,47 Punkten.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 27.03.2026, bei 3 349,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 712,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 588,29 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 1,19 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 3,69 Prozent auf 46,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,27 Prozent auf 14,86 EUR), SAP SE (+ 2,00 Prozent auf 150,22 EUR), Sartorius vz (+ 1,66 Prozent auf 220,70 EUR) und Bechtle (+ 1,45 Prozent auf 29,48 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil AIXTRON SE (-4,06 Prozent auf 44,68 EUR), JENOPTIK (-3,38 Prozent auf 32,60 EUR), Siltronic (-2,57 Prozent auf 72,05 EUR), SMA Solar (-2,43 Prozent auf 50,25 EUR) und Deutsche Telekom (-2,21 Prozent auf 27,00 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 316 993 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 171,957 Mrd. Euro.
TecDAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,67 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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