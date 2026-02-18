Optimismus in Frankfurt: TecDAX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

Der TecDAX ging im Plus aus dem Mittwochshandel.

Am Mittwoch erhöhte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsende um 1,28 Prozent auf 3 728,22 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 547,238 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,127 Prozent auf 3 685,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 681,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 737,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 681,43 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 1,88 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der TecDAX mit 3 751,10 Punkten berechnet. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 18.11.2025, mit 3 416,46 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 876,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,87 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 4,63 Prozent auf 34,36 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,34 Prozent auf 129,80 EUR), JENOPTIK (+ 4,24 Prozent auf 28,00 EUR), Infineon (+ 3,39 Prozent auf 46,09 EUR) und Sartorius vz (+ 3,28 Prozent auf 233,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Deutsche Telekom (-2,97 Prozent auf 32,37 EUR), ATOSS Software (-1,32 Prozent auf 82,40 EUR), 1&1 (-1,23 Prozent auf 24,15 EUR), Ottobock (-0,81 Prozent auf 55,00 EUR) und TeamViewer (-0,79 Prozent auf 4,76 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 7 943 542 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 191,693 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,38 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

