Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus

Um 09:12 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent auf 3 829,15 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 589,701 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,064 Prozent auf 3 822,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 820,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 820,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 829,95 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 12.12.2025, mit 3 552,44 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der TecDAX auf 3 658,28 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der TecDAX auf 3 499,09 Punkte taxiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 2,94 Prozent auf 21,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,84 Prozent auf 47,84 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,35 Prozent auf 16,54 EUR), TeamViewer (+ 1,34 Prozent auf 6,07 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,30 Prozent auf 6,37 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-2,43 Prozent auf 35,32 EUR), Drägerwerk (-1,32 Prozent auf 74,50 EUR), Nordex (-1,24 Prozent auf 31,90 EUR), Nagarro SE (-0,77 Prozent auf 70,50 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,55 Prozent auf 107,80 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 221 880 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 241,779 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,58 erwartet. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at