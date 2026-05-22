Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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22.05.2026 09:29:09
Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus
Um 09:12 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,55 Prozent auf 4 020,12 Punkte zu. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 545,602 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,904 Prozent auf 3 994,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 958,80 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 020,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 992,06 Punkten.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 6,49 Prozent zu. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 22.04.2026, einen Stand von 3 670,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der TecDAX 3 721,50 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, wurde der TecDAX mit 3 846,76 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,92 Prozent aufwärts. Bei 4 020,79 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 4,21 Prozent auf 70,86 EUR), JENOPTIK (+ 3,47 Prozent auf 44,10 EUR), SMA Solar (+ 3,18 Prozent auf 66,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,53 Prozent auf 89,05 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,53 Prozent auf 186,20 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen United Internet (-1,36 Prozent auf 26,02 EUR), 1&1 (-0,66 Prozent auf 22,50 EUR), Nordex (-0,05 Prozent auf 43,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,14 Prozent auf 29,17 EUR) und freenet (+ 0,31 Prozent auf 26,10 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 492 991 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 179,126 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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