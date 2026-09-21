United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|TecDAX-Performance im Fokus
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21.09.2026 09:28:49
Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus
Um 09:12 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,95 Prozent auf 3 986,16 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 554,674 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,696 Prozent auf 3 976,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 948,65 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 976,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 997,29 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 21.08.2026, mit 4 090,64 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der TecDAX auf 3 954,14 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der TecDAX auf 3 631,92 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,98 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,59 Prozent auf 36,08 EUR), Siltronic (+ 2,92 Prozent auf 79,20 EUR), EVOTEC SE (+ 2,81 Prozent auf 3,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,65 Prozent auf 69,85 EUR) und Infineon (+ 2,49 Prozent auf 57,25 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil ATOSS Software (-1,51 Prozent auf 91,50 EUR), OHB SE (-1,03 Prozent auf 173,20 EUR), QIAGEN (-0,52 Prozent auf 38,21 EUR), United Internet (-0,52 Prozent auf 26,96 EUR) und Kontron (-0,39 Prozent auf 20,46 EUR) unter Druck.
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 225 097 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211,357 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,37 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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