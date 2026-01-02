Siltronic Aktie
Optimismus in Frankfurt: TecDAX klettert schlussendlich
Der TecDAX schloss nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 3 624,21 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 568,087 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,074 Prozent schwächer bei 3 619,59 Punkten in den Handel, nach 3 622,27 Punkten am Vortag.
Bei 3 649,68 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 612,08 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 546,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 727,94 Punkten berechnet. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 02.01.2025, einen Stand von 3 436,62 Punkten.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 13,20 Prozent auf 19,59 EUR), SMA Solar (+ 4,93 Prozent auf 35,76 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,34 Prozent auf 40,84 EUR), Siltronic (+ 4,29 Prozent auf 51,00 EUR) und HENSOLDT (+ 4,09 Prozent auf 76,40 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-3,07 Prozent auf 201,95 EUR), Nemetschek SE (-2,69 Prozent auf 90,30 EUR), TeamViewer (-2,31 Prozent auf 5,91 EUR), ATOSS Software (-2,08 Prozent auf 113,00 EUR) und Siemens Healthineers (-1,74 Prozent auf 44,14 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 262 034 Aktien gehandelt. Mit 237,225 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
