TecDAX-Performance 02.01.2026 17:58:21

Optimismus in Frankfurt: TecDAX klettert schlussendlich

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitag zum Handelsschluss.

Der TecDAX schloss nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 3 624,21 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 568,087 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,074 Prozent schwächer bei 3 619,59 Punkten in den Handel, nach 3 622,27 Punkten am Vortag.

Bei 3 649,68 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 612,08 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 546,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 727,94 Punkten berechnet. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 02.01.2025, einen Stand von 3 436,62 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 13,20 Prozent auf 19,59 EUR), SMA Solar (+ 4,93 Prozent auf 35,76 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,34 Prozent auf 40,84 EUR), Siltronic (+ 4,29 Prozent auf 51,00 EUR) und HENSOLDT (+ 4,09 Prozent auf 76,40 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-3,07 Prozent auf 201,95 EUR), Nemetschek SE (-2,69 Prozent auf 90,30 EUR), TeamViewer (-2,31 Prozent auf 5,91 EUR), ATOSS Software (-2,08 Prozent auf 113,00 EUR) und Siemens Healthineers (-1,74 Prozent auf 44,14 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 262 034 Aktien gehandelt. Mit 237,225 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Siltronic AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siltronic AGmehr Analysen

12.11.25 Siltronic Neutral UBS AG
06.11.25 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Siltronic Halten DZ BANK
29.10.25 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Siltronic Neutral UBS AG
