Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX-Performance
|
02.06.2026 09:29:07
Optimismus in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Dienstagshandels
Am Dienstag verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,51 Prozent auf 4 243,55 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 566,473 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,431 Prozent stärker bei 4 198,57 Punkten in den Handel, nach 4 180,56 Punkten am Vortag.
Bei 4 249,40 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 196,21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 3 697,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 721,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, wurde der TecDAX mit 3 824,14 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 17,09 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 249,40 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,26 Prozent auf 84,58 EUR), Siltronic (+ 3,92 Prozent auf 102,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,64 Prozent auf 91,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,09 Prozent auf 180,00 EUR) und Kontron (+ 1,38 Prozent auf 23,54 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-1,30 Prozent auf 6,47 EUR), Nemetschek SE (-0,67 Prozent auf 66,75 EUR), Eckert Ziegler (-0,31 Prozent auf 16,14 EUR), SMA Solar (-0,31 Prozent auf 64,80 EUR) und Nordex (-0,24 Prozent auf 42,42 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 544 230 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 181,275 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,52 erwartet. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,07 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nordex AG
|
02.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
02.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse Frankfurt: TecDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
02.06.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
02.06.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
01.06.26