Optimismus in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Dienstagshandels

Am Dienstag verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,51 Prozent auf 4 243,55 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 566,473 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,431 Prozent stärker bei 4 198,57 Punkten in den Handel, nach 4 180,56 Punkten am Vortag.

Bei 4 249,40 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 196,21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 3 697,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 721,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, wurde der TecDAX mit 3 824,14 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 17,09 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 249,40 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,26 Prozent auf 84,58 EUR), Siltronic (+ 3,92 Prozent auf 102,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,64 Prozent auf 91,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,09 Prozent auf 180,00 EUR) und Kontron (+ 1,38 Prozent auf 23,54 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-1,30 Prozent auf 6,47 EUR), Nemetschek SE (-0,67 Prozent auf 66,75 EUR), Eckert Ziegler (-0,31 Prozent auf 16,14 EUR), SMA Solar (-0,31 Prozent auf 64,80 EUR) und Nordex (-0,24 Prozent auf 42,42 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 544 230 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 181,275 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,52 erwartet. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,07 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at