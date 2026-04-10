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Index-Performance im Blick 10.04.2026 15:58:54

Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt am Freitagnachmittag zu

Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt am Freitagnachmittag zu

Der TecDAX verzeichnet heute Kursanstiege.

Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,85 Prozent auf 3 546,95 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 519,853 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,334 Prozent auf 3 528,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 516,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 573,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 527,47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 2,34 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 10.03.2026, den Wert von 3 626,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, stand der TecDAX bei 3 820,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 311,83 Punkten gehandelt.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,13 Prozent ein. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,95 Prozent auf 60,45 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,21 Prozent auf 173,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,21 Prozent auf 26,34 EUR), JENOPTIK (+ 3,08 Prozent auf 30,80 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,82 Prozent auf 37,52 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen HENSOLDT (-5,37 Prozent auf 77,14 EUR), SMA Solar (-3,22 Prozent auf 46,22 EUR), EVOTEC SE (-0,35 Prozent auf 4,51 EUR), Kontron (-0,31 Prozent auf 19,57 EUR) und Deutsche Telekom (-0,10 Prozent auf 31,24 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 095 006 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 174,783 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,23 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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TecDAX 3 531,61 0,42%

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