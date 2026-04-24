Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Kursentwicklung 24.04.2026 17:58:27

Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu

Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu

Der TecDAX entwickelte sich am Abend positiv.

Zum Handelsende notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,57 Prozent höher bei 3 669,02 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 508,927 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,226 Prozent auf 3 639,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 648,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 695,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 639,53 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 1,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 416,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 723,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, notierte der TecDAX bei 3 583,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,23 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SAP SE (+ 4,68 Prozent auf 147,28 EUR), Siltronic (+ 4,30 Prozent auf 73,95 EUR), ATOSS Software (+ 3,92 Prozent auf 82,20 EUR), SMA Solar (+ 2,79 Prozent auf 51,50 EUR) und United Internet (+ 2,20 Prozent auf 26,90 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil HENSOLDT (-6,89 Prozent auf 73,02 EUR), Eckert Ziegler (-2,29 Prozent auf 14,53 EUR), CANCOM SE (-2,20 Prozent auf 24,45 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,08 Prozent auf 26,30 EUR) und Nagarro SE (-1,86 Prozent auf 44,24 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 7 873 933 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 174,923 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,53 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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