Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|TecDAX-Performance im Blick
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30.06.2026 15:59:01
Optimismus in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Plus
Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent stärker bei 3 857,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 517,129 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,126 Prozent tiefer bei 3 844,06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 848,92 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 878,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 840,01 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4 160,08 Punkten. Der TecDAX lag am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 3 384,37 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der TecDAX mit 3 877,21 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,43 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 12,29 Prozent auf 63,50 EUR), Infineon (+ 4,12 Prozent auf 81,46 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,63 Prozent auf 29,70 EUR), Nordex (+ 3,41 Prozent auf 46,06 EUR) und PVA TePla (+ 3,33 Prozent auf 44,74 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Deutsche Telekom (-3,67 Prozent auf 23,91 EUR), ATOSS Software (-3,62 Prozent auf 66,50 EUR), Nemetschek SE (-3,35 Prozent auf 53,40 EUR), United Internet (-2,77 Prozent auf 23,16 EUR) und TeamViewer (-2,68 Prozent auf 4,86 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 724 178 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 157,783 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8,60 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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