Optimismus in Frankfurt: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain

Für den TecDAX geht es am Nachmittag aufwärts.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,41 Prozent fester bei 3 601,57 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 563,984 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,017 Prozent auf 3 587,46 Punkte an der Kurstafel, nach 3 586,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 571,39 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 604,83 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 3 591,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 618,95 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 452,27 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,80 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 2,59 Prozent auf 95,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,07 Prozent auf 15,28 EUR), TeamViewer (+ 1,61 Prozent auf 5,98 EUR), ATOSS Software (+ 1,59 Prozent auf 114,80 EUR) und United Internet (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil HENSOLDT (-1,43 Prozent auf 72,15 EUR), SMA Solar (-0,84 Prozent auf 32,94 EUR), Ottobock (-0,46 Prozent auf 64,50 EUR), freenet (-0,41 Prozent auf 29,16 EUR) und Kontron (-0,26 Prozent auf 22,68 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 178 376 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 236,485 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,15 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at