AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|TecDAX im Fokus
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03.07.2026 15:59:16
Optimismus in Frankfurt: TecDAX nachmittags in Grün
Um 15:41 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent aufwärts auf 3 891,71 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 517,341 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,502 Prozent fester bei 3 907,27 Punkten, nach 3 887,74 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 912,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 879,90 Punkten verzeichnete.
TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,258 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 185,73 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 3 467,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wurde der TecDAX auf 3 881,36 Punkte taxiert.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,38 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 8,65 Prozent auf 91,70 EUR), PVA TePla (+ 5,89 Prozent auf 41,72 EUR), AIXTRON SE (+ 5,78 Prozent auf 49,19 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,53 Prozent auf 87,60 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 4,12 Prozent auf 28,82 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Sartorius vz (-2,64 Prozent auf 225,00 EUR), TeamViewer (-2,29 Prozent auf 5,12 EUR), SAP SE (-1,82 Prozent auf 139,14 EUR), SMA Solar (-1,61 Prozent auf 57,90 EUR) und QIAGEN (-1,24 Prozent auf 34,55 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 148 655 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 164,485 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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