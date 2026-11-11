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11.11.2026 15:58:48
Optimismus in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen
Am Mittwoch geht es im TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,24 Prozent auf 4 081,61 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 577,410 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,197 Prozent auf 4 039,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 031,49 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 039,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 094,04 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 1,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3 978,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 090,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 515,36 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,62 Prozent zu Buche. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten verzeichnet.
Die Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Drägerwerk (+ 9,73 Prozent auf 109,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,54 Prozent auf 50,45 EUR), AIXTRON SE (+ 5,10 Prozent auf 33,37 EUR), Infineon (+ 4,89 Prozent auf 51,45 EUR) und TeamViewer (+ 4,61 Prozent auf 5,04 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-1,53 Prozent auf 82,58 EUR), Nordex (-0,82 Prozent auf 41,18 EUR), SMA Solar (-0,58 Prozent auf 47,68 EUR), OHB SE (-0,48 Prozent auf 207,00 EUR) und Kontron (-0,26 Prozent auf 19,07 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 151 355 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 238,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,44 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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|33,41
|-1,85%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|109,80
|0,00%
|freenet AG
|24,42
|2,52%
|HENSOLDT
|78,84
|-4,44%
|Infineon AG
|51,58
|-1,04%
|Kontron
|18,99
|-0,63%
|Nordex AG
|41,68
|-0,53%
|OHB SE
|195,20
|-7,49%
|SAP SE
|211,55
|0,09%
|SMA Solar AG
|48,90
|-0,16%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|49,72
|-4,29%
|TeamViewer
|4,81
|-4,24%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|25,84
|-2,86%
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