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Kursentwicklung 27.10.2026 12:26:52

Optimismus in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester

Optimismus in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester

Der TecDAX performt am Dienstag positiv.

Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,38 Prozent fester bei 4 071,99 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 575,218 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,193 Prozent auf 4 064,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4 056,47 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 043,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 079,34 Punkten lag.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der TecDAX mit 3 975,48 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, notierte der TecDAX bei 3 808,76 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 3 730,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,35 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,92 Prozent auf 30,90 EUR), OHB SE (+ 2,67 Prozent auf 231,00 EUR), Infineon (+ 2,47 Prozent auf 51,44 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,26 Prozent auf 126,80 EUR) und JENOPTIK (+ 1,79 Prozent auf 39,78 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,93 Prozent auf 48,72 EUR), Siltronic (-1,10 Prozent auf 58,35 EUR), Sartorius vz (-0,83 Prozent auf 287,10 EUR), freenet (-0,80 Prozent auf 22,46 EUR) und Nemetschek SE (-0,74 Prozent auf 73,75 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 749 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 239,629 Mrd. Euro den größten Anteil.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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TecDAX 4 092,64 0,89%

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