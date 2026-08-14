EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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TecDAX-Performance im Fokus 14.08.2026 12:26:51

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,59 Prozent auf 4 127,68 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 561,980 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,095 Prozent höher bei 4 066,97 Punkten, nach 4 063,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 066,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 130,02 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 847,39 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 14.05.2026, mit 3 856,96 Punkten bewertet. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Stand von 3 771,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,89 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 9,04 Prozent auf 62,10 EUR), TeamViewer (+ 6,19 Prozent auf 6,87 EUR), CANCOM SE (+ 5,12 Prozent auf 22,60 EUR), ATOSS Software (+ 4,84 Prozent auf 95,30 EUR) und SAP SE (+ 4,73 Prozent auf 183,68 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Ottobock (-2,93 Prozent auf 56,30 EUR), freenet (-1,17 Prozent auf 23,64 EUR), EVOTEC SE (-0,85 Prozent auf 3,52 EUR), JENOPTIK (-0,77 Prozent auf 41,46 EUR) und Drägerwerk (-0,54 Prozent auf 110,20 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 027 107 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203,093 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,54 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 91,50 -0,87% ATOSS Software AG
CANCOM SE 22,40 3,94% CANCOM SE
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 109,40 -1,08% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 3,47 -1,98% EVOTEC SE
freenet AG 23,76 -0,59% freenet AG
JENOPTIK AG 41,88 0,05% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 61,50 5,67% Nemetschek SE
Ottobock 57,90 -0,34% Ottobock
SAP SE 179,90 -0,51% SAP SE
TeamViewer 6,78 3,43% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,24 0,80% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 105,87 1,05%

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