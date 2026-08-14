EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX-Performance im Fokus
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14.08.2026 12:26:51
Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne
Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,59 Prozent auf 4 127,68 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 561,980 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,095 Prozent höher bei 4 066,97 Punkten, nach 4 063,12 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 066,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 130,02 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 847,39 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 14.05.2026, mit 3 856,96 Punkten bewertet. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Stand von 3 771,54 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,89 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 9,04 Prozent auf 62,10 EUR), TeamViewer (+ 6,19 Prozent auf 6,87 EUR), CANCOM SE (+ 5,12 Prozent auf 22,60 EUR), ATOSS Software (+ 4,84 Prozent auf 95,30 EUR) und SAP SE (+ 4,73 Prozent auf 183,68 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Ottobock (-2,93 Prozent auf 56,30 EUR), freenet (-1,17 Prozent auf 23,64 EUR), EVOTEC SE (-0,85 Prozent auf 3,52 EUR), JENOPTIK (-0,77 Prozent auf 41,46 EUR) und Drägerwerk (-0,54 Prozent auf 110,20 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 027 107 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203,093 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,54 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
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14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
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14.08.26
|EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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14.08.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
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13.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
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Analysen zu EVOTEC SE
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|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|91,50
|-0,87%
|CANCOM SE
|22,40
|3,94%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|109,40
|-1,08%
|EVOTEC SE
|3,47
|-1,98%
|freenet AG
|23,76
|-0,59%
|JENOPTIK AG
|41,88
|0,05%
|Nemetschek SE
|61,50
|5,67%
|Ottobock
|57,90
|-0,34%
|SAP SE
|179,90
|-0,51%
|TeamViewer
|6,78
|3,43%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,24
|0,80%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 105,87
|1,05%
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