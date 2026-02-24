Deutsche Telekom Aktie
Optimismus in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich fester
Im TecDAX ging es im XETRA-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,77 Prozent aufwärts auf 3 718,09 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 557,636 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,160 Prozent auf 3 683,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 689,66 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 681,70 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 737,68 Zähler.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 723,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 459,68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der TecDAX bei 3 858,88 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,59 Prozent. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 11,29 Prozent auf 142,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,20 Prozent auf 52,10 EUR), AIXTRON SE (+ 5,23 Prozent auf 24,16 EUR), Nordex (+ 4,04 Prozent auf 35,04 EUR) und Sartorius vz (+ 2,19 Prozent auf 233,30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Nagarro SE (-8,64 Prozent auf 57,10 EUR), CANCOM SE (-3,96 Prozent auf 23,05 EUR), ATOSS Software (-2,89 Prozent auf 80,60 EUR), TeamViewer (-2,61 Prozent auf 4,48 EUR) und Nemetschek SE (-2,20 Prozent auf 64,55 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 429 849 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 191,124 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
